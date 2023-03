Il leader di Kiev nel suo consueto discorso serale al Paese

“La cerchia di partner pronti a lavorare insieme per punire la Russia per l’aggressione si allarga inevitabilmente e rende sempre più realistica la prospettiva della punizione”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso serale. “Non basta assicurare alla giustizia coloro che si sono resi colpevoli dei crimini scaturiti dall’aggressione, occorre anche una punizione del tutto giusta e legale per lo stesso crimine originario, che ha dato origine a tutti gli altri crimini di questa guerra”, ha spiegato. “Questo è ciò che assicurerà il tribunale speciale. Ogni giorno avviciniamo la sua creazione”, ha concluso Zelensky.

