Visita a sorpresa a Kiev da parte del presidente giapponese Khisida. Resta alta la tensione tra Russia e Stati Uniti nei cieli

La guerra in Ucraina è giunta al 391esimo giorno. “Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina”, dice Putin dopo il faccia a faccia con Xi durato oltre 4 ore che ha definito il presidente russo “un caro amico”, auspicando che i due Paesi “abbiano rapporti stretti”. Xi potrebbe parlare con Zelensky. Gelo da Washington. “Se la Cina lancerà un appello per un cessate il fuoco, Kiev dovrebbe respingerlo”, fa sapere il Consiglio per la sicurezza nazionale.

Missili russi distrutti durante attacco in Crimea

Il ministero della Difesa ucraino ha affermato che un’esplosione nella città di Dzhankoi, in Crimea, ha distrutto i missili da crociera russi destinati alla flotta moscovita del Mar Nero. Lo riferisce il Guardian.Il ministero non ha rivendicato la responsabilità, ma, se confermata, l’esplosione potrebbe rappresentare un raro e ardito attacco delle forze ucraine nel cuore di un territorio annesso illegalmente alla Russia nel 2014. Vicino a Dzhankoi, si trova una base aerea militare russa e funzionari ucraini hanno a lungo affermato che la città nei suoi dintorni sono state trasformate nella più grande base militare russa in Crimea.I funzionari russi hanno affermato che la città è stata l’obiettivo di un attacco di droni. Sergei Aksenov, il governatore della Crimea nominato dalla Russia, ha detto che armi antiaeree sono state sparate vicino a Dzhankoi ma non ha detto perché né ha fatto riferimento a missili da crociera. I detriti caduti hanno ferito una persona e danneggiato una casa e un negozio, ha detto Aksenov.Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino, ha diffuso un filmato che, secondo quanto riferito, mostrava una stazione ferroviaria della città colpita da un’unica forte esplosione di fuoco. Altri filmati hanno mostrato la stessa esplosione, così come il suono di quello che potrebbe essere un fuoco antiaereo in anticipo.

Mosca terrà incontro all’Onu su bimbi portati in Russia

Mosca ha in programma di tenere una riunione informale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite all’inizio di aprile su quella che ha definito la “reale situazione” dei bambini ucraini portati in Russia, una questione che ha guadagnato i riflettori dopo il mandato di arresto della Corte penale internazionale per il presidente russo Vladimir Putin per crimini di guerra legati al loro rapimento.L’ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vassily Nebenzia, ha dichiarato che la Russia ha pianificato la riunione del consiglio molto prima dell’annuncio di venerdì da parte della Corte penale internazionale. La Russia detiene la presidenza di turno del consiglio ad aprile.La Corte ha detto che stava chiedendo l’arresto di Putin perché “è presumibilmente responsabile del crimine di guerra della deportazione illegale di bambini e del loro trasferimento illegale dalle aree occupate dell’Ucraina alla Federazione Russa”.L’annuncio dei mandati per Putin e Maria Lvova-Belova, commissario per i diritti dei bambini presso l’Ufficio del Presidente della Federazione Russa, è stato accolto dall’Ucraina come un primo passo verso la responsabilità della Russia per i crimini successivi al suo 14 febbraio 2022 , invasione. Un atto di accusa che, però, è stato respinto da Mosca, che non è uno dei 123 Paesi che fanno parte tribunale, definendo l’azione “legalmente nulla” e “oltraggiosa”.

Da Mosca 21 attacchi aerei e 9 missilistici in 24 ore

La Russia ha lanciato 21 attacchi aerei e 9 missilistici nelle ultime 24 ore. Lo riporta il Guardian citando il rapporto operativo quotidiano dello stato maggiore delle forze armate ucraine.Secondo il rapporto, non vi sono state vittime civili. Un attacco è avvenuto nella città di Sloviansk e un altro ha colpito Kramatorsk, che ha danneggiato sette edifici a più piani e tre auto private.I militari affermano che la probabilità di attacchi missilistici in tutta l’Ucraina rimane piuttosto alta.Secondo il report, l’attenzione della Russia rimane sulle offensive nelle regioni di Limansky, Bakhmutsky, Avdiiv, Maryinsky e Shakhtar.

Premier giapponese Khisida verso Kiev per incontrare Zelensky

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida andrà a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La visita coincide con il viaggio a Mosca del presidente cinese Xi Jinping. Kishida “mostrerà rispetto per il coraggio e la pazienza del popolo ucraino che si sta alzando per difendere la propria patria sotto la guida del presidente Zelenskyy, e mostrerà solidarietà e sostegno incrollabile all’Ucraina come capo del Giappone e presidente del G-7”, durante la sua visita in Ucraina, ha detto il ministero degli Esteri giapponese nell’annunciare il suo viaggio a Kiev.

Vicepremier Kiev: “Ora Xi Jinping telefoni a Zelensky”

“La Cina persegue tradizionalmente una politica estera da giocatore esperto. Uno Stato che si muove su più livelli con pragmatismo ed equilibrio. Non credo proprio che Xi Jinping intenda imbarcarsi in uno scontro aperto con l’Occidente per facilitare la cooperazione con la Russia. Pechino non vuole rischiare sanzioni economiche e nuove tensioni, specialmente dopo la mossa tanto importante compiuta dal Tribunale dell’Aia contro Putin sulla questione delle deportazioni in Russia dei bambini ucraini”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera la vicepremier e ministra per i Territori occupati dell’Ucraina, Irina Vereshchuk.”Noi abbiamo i 10 punti avanzati dal presidente Zelensky e speriamo che la Cina stia con noi, dalla parte della verità e della giustizia. I cinesi tengano conto che l’idea di imporre il cessate il fuoco è impossibile, se non preceduto dal ritiro russo dal territorio dell’Ucraina”. Una telefonata tra Xi Jinping e il presindente ucraino Volodymyr Zelensky “sarebbe una mossa importante, hanno cose da dirsi. Trovo fondamentale che il leader cinese sottolinei a Putin che i crimini contro l’umanità commessi in Ucraina, compresi la deportazione dei bambini, i massacri di civili, i bombardamenti contro le infrastrutture energetiche, sono inaccettabili”.”Attendiamo conferme” che avvenga la telefonata, ha poi aggiunto.

