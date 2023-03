Il primo ministro nipponico è partito in treno dalla Polonia

Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, in viaggio verso Kiev in Ucraina dove incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri nipponico. Kishida è arrivato in aereo in Polonia e poi ha proseguito il viaggio in treno verso la capitale ucraina.

