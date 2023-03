Il presidente cinese al Cremlino invita Putin a recarsi in visita a Pechino quest'anno: "Siamo le più grandi potenze vicine e siamo anche partner strategici a tutto tondo"

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato alla sede del governo russo a Mosca per un incontro con il primo ministro russo Mikhail Mishustin. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. All’arrivo, fra i due c’è stata una stretta di mano. Xi si è detto contento di incontrare Mishustin, dopo che a causa della pandemia per diversi anni le visite sono state impossibili, e ha anche invitato il premier russo a recarsi in visita in Cina al più presto. Il presidente cinese, Xi Jinping, nel corso del suo incontro con il premier russo Mikhail Mishustin, ha assicurato che il nuovo premier cinese Li Qiang “continuerà a dare priorità alla partnership strategica a tutto tondo fra Cina e Russia“. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Darà priorità anche a stabilire contatti di lavoro stretti” con il premier russo, ha aggiunto Xi, chiedendo di proseguire con la tradizione di incontri regolari tra i capi di governo dei due Paesi.

Xi: “Russia e Cina grandi potenze e partner strategici”

Il presidente Xi Jinping ha “scelto la Russia come prima visita all’estero” dopo la conferma alla presidenza “in linea con una logica storica perché siamo rispettivamente le più grandi potenze vicine e siamo anche partner strategici a tutto tondo”. Lo ha detto lo stesso Xi durante l’incontro con il premier russo Mikhail Mishustin, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Xi si trova in Russia per una visita di tre giorni: ieri ha avuto un incontro informale con Putin al Cremlino e oggi i due ne avranno uno formale che includerà le delegazioni.

Xi Jinping ha invitato Putin per visita in Cina quest’anno

Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a recarsi in visita in Cina quest’anno. Lo ha riferito lo stesso Xi nel corso dell’incontro di oggi con il premier russo Mikhail Mishustin, come riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Ieri ho invitato ufficialmente il presidente Putin a visitare la Cina quest’anno in un momento per lui adatto”, ha detto Xi, ricordando che quest’anno la Cina ospiterà il terzo forum internazionale di alto livello ‘One Belt – One Road’ e che Putin aveva partecipato ai due forum precedenti. Xi si trova in Russia per una visita di tre giorni: ieri ha avuto un incontro informale con Putin al Cremlino e oggi i due ne avranno uno formale che includerà le delegazioni.

Cremlino, fra Xi e Putin conversazione molto approfondita

Quella informale fra Xi Jinping e Vladimir Putin è stata una conversazione “molto approfondita”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riportano le agenzie russe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata