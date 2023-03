Il governo guidato dalla premier Elisabeth Borne è sopravvissuto ai due voti di sfiducia in Parlamento

È di 234 fermati e 240 atti vandalici commessi il bilancio delle proteste avvenute a Parigi contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. E l’ultimo bilancio comunicato da Le Figaro che cita fonti di polizia.

In Francia il governo guidato dalla premier Elisabeth Borne è sopravvissuto ai due voti di sfiducia in Parlamento in relazione alla contestata riforma delle pensioni che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni. Le mozioni trasversali presentate dall’estrema destra non hanno raccolto i voti necessari per far cadere l’esecutivo.

