Colloquio in vista del Consiglio europeo, al centro "il sostegno a Kiev a 360 gradi"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il Cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, in preparazione del Consiglio europeo del 23-24 marzo. Lo rende noto Palazzo Chigi. “Al centro del colloquio: la priorità da parte del Consiglio europeo – si legge – di dare un ulteriore segnale di sostegno all’Ucraina a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio europeo di febbraio per una gestione finalmente europea dei flussi migratori; soluzioni europee per la competitività delle economie del continente, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti Ue appropriati”.

