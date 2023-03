A Londra vertice ministri Giustizia europei: sostegno a indagini su crimini guerra

A Londra riunione dei ministri della Giustizia europei a sostegno della Corte penale internazionale (CPI) per le indagini sui crimini di guerra in Ucraina. Il segretario alla giustizia del Regno Unito Dominic Raab ha dichiarato che il mandato di arresto della Corte penale internazionale emesso per il presidente russo Vladimir Putin è stato “un momento storico per la guerra in Ucraina”. Raab ha affermato che il mandato “invia un messaggio molto più forte e di più ampia portata in tutto il mondo a despoti e dittatori di tutto il mondo che saranno assicurati alla giustizia, che saranno tenuti a rendere conto”.

