Incontro a Mosca tra il leader di Pechino e il presidente russo

Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato di persona con Xi Jinping per la rielezione a presidente della Cina. “Sono felice di congratularmi con te di persona per la rielezione a capo dello Stato cinese”, ha detto Putin nel corso del vertice al Cremlino, dove Xi si è recato per presentare il piano di pace cinese per l’Ucraina. “Negli ultimi anni, la Cina ha fatto un passo avanti nel suo sviluppo. In tutto il mondo suscita interessi e ne siamo gelosi”, ha aggiunto Putin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata