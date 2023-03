La moria dovuta alle inondazioni e al caldo che stanno colpendo il Paese

In Australia in corso le operazione di rimozione di milioni di pesci in decomposizione dal fiume Darling, vicino alla città di Menindee, nel Nuovo Galles del Sud. Una moria incredibile che è iniziata la scorsa settimana e che secondo le autorità è dovuta alle inondazioni e al caldo. Secondo i funzionari, la moria è probabilmente dovuta al fatto che i pesci hanno bisogno di più ossigeno quando fa caldo, ma i livelli di ossigeno nell’acqua sono scesi dopo che le recenti inondazioni si sono ritirate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata