La morìa nel New South Wales sarebbe dovuta alle temperature particolarmente alte

Milioni di pesci sono stati trovati morti in un fiume sabato 18 marzo nei pressi di una città dell’outback australiano. Il corso d’acqua è il Darling-Baaka, nello stato del New South Wales. La morìa degli esemplari, tra cui aringhe, pesci persici e carpe, sarebbe avvenuta secondo gli esperti a causa delle temperature atmosferiche particolarmente calde. “L’ondata di calore continua a creare difficoltà in un ecosistema che ha già vissuto condizioni estreme a causa di gravi inondazioni”, ha detto in una nota il dipartimento delle Industrie primarie del New South Wales.

