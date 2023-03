I maestri del 214° battaglione speciale OPFOR rimettono a posto i mezzi blindati, alcuni dei quali hanno più di sessant'anni

I militari ucraini riparano vecchi veicoli blindati sovietici rotti per i soldati che combattono verso Bakhmut. I maestri del 214° battaglione speciale OPFOR stanno riparando i veicoli blindati rotti in un garage, mentre i loro compagni tengono la difesa in direzione di Bakhmut. Nel garage ci sono veicoli blindati di tipo sovietico, alcuni dei quali hanno più di sessant’anni.

