Incertezza sulla durata dell'estensione: secondo Kiev sarebbe di 120 giorni, per Mosca di 60

L’accordo per consentire l’esportazione del grano dall’Ucraina attraverso il mar Nero, che sarebbe dovuto scadere alla mezzanotte del 19 marzo, è stato rinnovato. Ad annunciarlo è stato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, come riporta l’agenzia Anadolu: “A seguito dei nostri negoziati con entrambe le parti, abbiamo esteso il periodo dell’accordo”, ha affermato Erdogan.

La durata della proroga

Incertezza ancora, invece, quanto alla durata della proroga. Secondo quanto affermato dal ministro delle Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov, essa sarebbe di 120 giorni. Ma la portavoce del ministro degli Esteri russo Maria Zakharova ha invece dichiarato che l’estensione sarebbe solo di due mesi: “Ripetiamo ancora una volta. La Federazione Russa ha accettato di estendere l’accordo per 60 giorni. Abbiamo ripetutamente affermato – sia il Ministero degli Affari Esteri russo che i rappresentanti permanenti della Russia presso le Nazioni Unite – che la parte russa ha notificato a tutte le parti dell’accordo che sta estendendo l’accordo per 60 giorni. Tutte le parti sono state informate di ciò non solo a voce, ma anche con speciali notifiche”, ha sottolineato Zakharova.

