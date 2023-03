Ancora difficile la situazione nel Paese e in particolare nell'area metropolitana di Lima

Anche esercito e polizia nazionale impegnate in Perù alle prese con le inondazioni seguite al passaggio del ciclone Yaku la scorsa settimana. L’emergenza riguarda l’area metropolitana di Lima, in particolare nelle zone vicine ai fiumi Rimac, Chillon e Lurin. Scuole chiuse e sospese le attività lavorative non essenziali. Cinque persone sono morte in diversi incidenti legati alle inondazioni in tutto il Perù. Il ciclone Yaku ha portato forti piogge in diverse regioni costiere del Perù settentrionale e dell’Ecuador meridionale.

