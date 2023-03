Tensioni al corteo a Lima sabato

Lacrimogeni contro i manifestanti in Perù, sono scesi in piazza a Lima sabato per chiedere le dimissioni del presidente. I dimostranti sostengono che stavano marciando in modo pacifico. La presidente Dina Boluarte è entrata in carica a dicembre dopo che il suo predecessore Pedro Castillo è stato estromesso per aver cercato di sciogliere la legislatura. Quasi tre mesi di proteste contro il governo Boluarte hanno causato 60 morti, di cui 48 in scontri diretti con le forze di sicurezza.

