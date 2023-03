Foto di un jet dall'archivio

L'incidente sulle acque internazionali del Mar Nero, secondo quanto riporta Cnn. Air Force Usa: "Azioni russe possono portare a escalation"

Un jet russo ha costretto un drone MQ-9 Reaper dell’aeronautica Usa ad un atterraggio forzato, dopo averne danneggiato l’elica. L’incidente, secondo quanto riferiscono fonti militari Usa citate dalla Cnn, è avvenuto sulle acque internazionali del Mar Nero ed ha visto coinvolti due caccia SU-27 russi.

Uno dei due jet ha scaricato del carburante davanti al drone, mentre l’altro ne ha danneggiato l’elica, montata sulla parte posteriore del velivolo, costringendo gli operatori a far scendere il drone in acqua.

Le azioni russe possono portare a un'”escalation non intenzionale”. Lo afferma la US Air Force, secondo quanto riporta la Cnn, in merito all’incidente avvenuto sul Mar Nero tra un jet russo e un drone Usa.

