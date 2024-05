La zona è stata isolata. Secondo i media un sospettato 14enne è stato arrestato e sarebbe stata trovata un'arma

Vasta operazione di polizia a Stoccolma, nella zona di Djurgårdsbron e del Nobelparken, dove si trova l’ambasciata di Israele, dopo che nella notte sono stati sentiti diversi spari. La zona è stata isolata e sono in corso accertamenti. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano Expressen, indagini sono in corso in particolare nei pressi dell’ambasciata alla ricerca di tracce di spari. La polizia non precisa ancora se l’ambasciata fosse l’obiettivo della sospetta sparatoria.

Secondo quanto riporta Expressen, gli spari sono stati uditi nella notte da una pattuglia di polizia che sorvegliava l’ambasciata israeliana e gli agenti hanno visto una persona che fuggiva. Alla testata Expressen risulta che pochi minuti dopo un sospettato 14enne è stato arrestato e sarebbe stata trovata un’arma. Il portavoce della polizia, Per Fahlström, ha riferito che sono state effettuate perquisizioni in case in diverse zone di Stoccolma. Inoltre diverse persone sono state fermate, ma non è stato precisato se per interrogatori o se si tratti di arresti.

