Il leader cinese fa sapere che "Pechino è pronta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo a questo proposito"

Il presidente cinese Xi Jinping, nel corso di un incontro riservato avuto ieri a Pechino con il presidente russo Vladimir Putin, “ha detto che la Cina sostiene la convocazione di una conferenza di pace internazionale riconosciuta dalla Russia e dall’Ucraina al momento opportuno, con una partecipazione paritaria e una discussione equa di tutte le opzioni, in modo da spingere per una rapida soluzione politica della questione ucraina”.

Xi ha aggiunto “che la Cina è pronta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo a questo proposito“. Lo riferisce l’agenzia di stampa cinese Xinhua, sottolineando che i due leader hanno avuto “un approfondito scambio di opinioni sulla crisi ucraina” e che Xi ha “illustrato la posizione e gli sforzi coerenti della Cina per promuovere la soluzione politica della questione ucraina, sottolineando che per affrontare qualsiasi questione importante è necessario affrontare sia i sintomi che le cause profonde e pianificare per il presente e per il lungo termine”.

