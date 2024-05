Sradicati diversi alberi: più di 850 mila tra case e aziende senza corrente elettrica

Il maltempo colpisce ancora il Texas. Violenti temporali nel sud-est dello stato americano: danneggiati edifici e piegati i tralicci dell’alta tensione. Almeno 4 persone sono rimaste uccise. Nell’area di Houston oltre 850 mila tra case e aziende sono rimaste senza corrente elettrica. Il vento ha raggiunto i 160 km/h e si sono formati anche dei tornado. Centinaia di finestre sono andate in frantumi negli hotel del centro e negli edifici per uffici, con vetri sparsi per le strade sottostanti. Bloccati i voli nei due principali aeroporti di Houston.

