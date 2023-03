Secondo il quotidiano americano si sta diffondendo "un pessimismo palpabile"

Le significative perdite di uomini e la carenza di munizioni di base, compresi proiettili di artiglieria e bombe da mortaio, dall’inizio della guerra in Ucraina, avrebbero “diffuso un pessimismo palpabile, anche se per lo più tacito, dalle linee del fronte ai corridoi del potere a Kiev, la capitale”. Lo rivela un’inchiesta del Washington Post ricordando come funzionari statunitensi ed europei abbiano stimato a 120.000 le perdite dell’Ucraina tra soldati uccisi e feriti, numero che si scontra contro i circa 200.000 della parte russa, “che ha un esercito molto più numeroso e circa il triplo della popolazione da cui richiamare i coscritti”.

Il quotidiano americano mette in dubbio il fatto che resistere a Bakhmut sia una strategia saggia. A ciò si aggiunge che “l’Ucraina mantiene segreto il numero delle sue vittime, anche ai suoi più fedeli sostenitori occidentali”.

Cremlino: “Non ancora possibile soluzione pacifica a conflitto”

“Apprezziamo molto gli sforzi di quei Paesi che hanno già compiuto sforzi considerevoli per portare la soluzione a questo conflitto in una direzione pacifica, ma ancora una volta, questo non è ancora possibile. Finora, questo conflitto è stato risolto con mezzi militari”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “Dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi. Ora è possibile solo con mezzi militari”, ha aggiunto Peskov.

Cremlino: “Russia non riconosce giurisdizione Corte dell’Aia”

La Russia non riconosce la giurisdizione della Corte penale internazionale dell’Aia. È quanto ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando l’intenzione della Corte di aprire due casi contro soggetti russi per crimini di guerra. Lo riporta l’agenzia Tass.

Missile russo contro centro Kramatorsk, un morto

“Kramatorsk. Un missile russo ha colpito il centro della città. Sei grattacieli sono stati danneggiati. Almeno tre persone sono rimaste ferite. Una persona è morta”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul proprio canale Telegram. “Lo Stato malvagio continua a combattere contro la popolazione civile, distruggendo la vita e non lasciando nulla di umano”, si legge nel messaggio, “ogni attacco che toglie una vita innocente deve portare a una sentenza legittima e giusta che punisca l’omicidio. Sarà sicuramente così”.

