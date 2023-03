Le immagini mostrano almeno due manifestanti bloccati e ammanettati dalle forze dell'ordine a Tel Aviv

Ancora proteste a Tel Aviv, in Israele, contro la riforma del sistema giudiziario. Sono ormai due mesi che le manifestazioni si susseguono nel Peese, contro il primo ministro Benjamin Netanyahu. Nella manifestazione di sabato 11 marzo, alcune persone sono state fermate dalla polizia: non è stato chiarito se siano state tenute in custodia.

