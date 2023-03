Manifestanti hanno bloccato l'aeroporto di Ben Gurion

Manifestanti hanno bloccato l’ingresso dell’aeroporto di Ben Gurion, in Israele, per impedire al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di prendere il volo che dovrebbe portarlo in visita ufficiale in Italia. Lo riporta The Times of Israel. Un grande convoglio di auto si è radunato nelle strade attorno allo scalo, ostacolando l’accesso all’area.

La polizia è sul posto e sta cercando di liberare le vie verso l’aeroporto. Ha iniziato a fare multe e ha annunciato che sequestrerà i veicoli che ostruiscono il passaggio.

