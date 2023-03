Ucciso l'assalitore, un palestinese 23enne membro di Hamas. Tre persone sono rimaste ferite

Tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta giovedì sera nel pieno centro di Tel Aviv. Lo riferisce la polizia israeliana, aggiungendo che l’assalitore – un 23enne palestinese membro di Hamas – è stato colpito e ucciso. Uno dei feriti sarebbe in condizioni critiche. L’attacco rivendicato da Hamas, che lo ha definito una “risposta naturale” ai recenti raid militari israeliani in Cisgiordania.

