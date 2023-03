La polizia sospetta si tratti di un attacco terroristico. Il premier Netanyahu: "Combatteremo terroristi oggi e sempre"

Tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel centro di Tel Aviv, in Israele. Lo riferisce la polizia israeliana, aggiungendo che l’assalitore palestinese è stato colpito da spari. I media israeliani riportano che l’assalitore è stato ucciso. Secondo fonti mediche, uno dei feriti è in condizioni critiche.

Polizia sospetta attacco terroristico

La polizia ha affermato di sospettare che la sparatoria avvenuta a Tel Aviv sia un attacco terroristico. Lo riporta Times of Israel.

Netanyahu: “Combatteremo terroristi oggi e sempre”

“Combatteremo i terroristi, stasera e sempre”. Lo ha detto, prendendo la parola in inglese, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, al termine della sua visita privata alla Comunità ebraica di Roma. Netanyahu ha anche rivolto un pensiero ai familiari delle persone coinvolte.

