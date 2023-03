Il primo ministro dei Paesi Bassi: "Un espresso fantastico"

Fuori programma dopo l’incontro istituzionale a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni per il primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte. Il leader olandese si concede un espresso in Piazza di Pietra, a pochi metri dalla sede del Governo, dopo le dichiarazioni alla stampa di fine incontro. “Un espresso fantastico. Ricordo che durante un incontro con Zelensky stavamo aspettando in una stanza e la delegazione italiana che era accanto alla nostra aveva una macchina per l’espresso. Ho bussato e ho detto «Giorgia, ho un disperato bisogno di un espresso»” ha detto Rutte ai giornalisti fuori dal bar. Rutte in passato in visita a Roma si era concesso un gelato. Sempre per le strade della Città Eterna il primo ministro ha incontrato due ragazzi olandesi.

