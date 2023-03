Il primo ministro olandese a Roma dopo l'incontro con la premier italiana: "Serve compromesso Ue"

“Non siamo d’accordo su tutto ma con Giorgia Meloni siamo d’accordo sulla necessità di lavorare insieme per arrivare a una soluzione di compromesso europea sull’immigrazione. Il nucleo di questo compromesso deve essere quello di affrontare allo stesso tempo l’immigrazione primaria e l’immigrazione secondaria. Bisogna trovare un equilibrio” così il primo ministro dei Paesi Bassi Mark Rutte in Piazza di Pietra a Roma dopo l’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata