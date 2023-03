Scoppio in un edificio commerciale di sette piani, per cause ancora da accertare

Almeno 14 morti e una decina di feriti in un’esplosione in un edificio commerciale di sette piani a Dacca, capitale del Bangladesh. Lo riferiscono funzionari e media locali. Al momento non è possibile determinare le cause dello scoppio, hanno detto funzionari dei vigili del fuoco.

