Lo confermano le autorità della Contea di Clark

Le autorità dell’Ohio affermano che il deragliamento di un treno merci della Norfolk Southern, avvenuto sabato 4 marzo tra Dayton e Columbus, non ha causato alcun rischio per la salute pubblica della comunità circostante. I funzionari della Contea di Clark hanno spiegato che circa 20 dei 212 vagoni del treno diretto a sud, tra cui quattro autocisterne, sono deragliati nel pomeriggio di sabato a Springfield Township, vicino a un centro commerciale e al quartiere fieristico della Contea. Springfield si trova a 74 chilometri a ovest da Columbus, della capitale dello Stato americano. Per precauzione, ai residenti che vivevano entro 500 metri dal luogo del deragliamento è stato ordinato di restare chiusi in casa, ma in seguito le autorità locali hanno precisato che il treno non trasportava materiali pericolosi.

