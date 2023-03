L'incidente è avvenuto il 3 febbraio scorso: il convoglio trasportava cloruro di vinile e altri liquidi pericolosi

Un’enorme colonna di fumo nero riempie i cieli di East Palestine in Ohio, Stati Uniti. A bruciare è ciò che rimane dei 38 vagoni del treno merci deragliato il 3 febbraio scorso nel piccolo villaggio della contea di Columbiana. Il treno trasportava composti liquidi pericolosi tra cui il cloruro di vinile tossico. I funzionari federali hanno deciso di procedere con un rilascio controllato del cloruro di vinile e la nube nera che si è formata è proprio il frutto della combustione di questo gas. Gli addetti hanno ripetutamente affermato che non hanno rilevato alcuna contaminazione dell’aria fuori dalla norma. Anche lo Stato dell’Ohio ha dichiarato che il sistema di acqua potabile comunale è sicuro. Ma nonostante le rassicurazioni molti residenti sono preoccupati per l’esposizione e per l’impatto che la combustione avrà sul territorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata