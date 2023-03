Centinaia di persone sono scese in strada per manifestare contro la proposta di legge

In Israele un Comitato ministeriale ha dato il via libera ad una proposta di legge che intende legalizzare la pena di morte per le persone accusate di terrorismo. Per questo centinaia di persone, a Tel Aviv, sono scese per strada e hanno dato il via a una protesta. Per la giornata di oggi, infatti, è previsto il blocco delle strade e grandi manifestazioni in tutto il Paese.

