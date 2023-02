Ucciso un cittadino israelo-statunitense in visita in zona

Le autorità israeliane hanno chiuso l’accesso alla città di Gerico in Cisgiordania dopo che lunedì un uomo di 27 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da palestinesi nella valle del Giordano. La vittima è Elan Ganeles, cittadino americano con passaporto israeliano che era in visita in Israele per un matrimonio. Un altro episodio che arriva dopo l’uccisione di due coloni ebrei a Huwara e la reazioni violenta degli abitanti degli insedimanenti che hanno attaccato il villaggio palestinese, dando fuoco ad alcune case.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata