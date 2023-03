Sit-in contro la visita del ministro degli Esteri Wang Yi

Oltre dieci esuli tibetani sono stati arrestati davanti all’ambasciata cinese a Nuova Delhi, in India, mentre cercavano di entrare nel complesso di massima sicurezza per protestare contro la visita del ministro degli Esteri cinese Wang Yi per il vertice del G20.

