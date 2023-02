Sul tavolo guerra in Ucraina e cooperazione economica

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato oggi nella capitale indiana New Delhi per discutere della guerra della Russia in Ucraina e dei modi per rafforzare la cooperazione economica bilaterale. “Discuteremo intensamente di tutti i temi rilevanti per lo sviluppo dei nostri Paesi, ma anche della pace nel mondo, che è importante”, ha detto Scholz ai giornalisti dopo essere stato ricevuto dal primo ministro indiano Narendra Modi nel palazzo presidenziale. Il viaggio è la prima visita ufficiale di Scholz in India, anche se è il suo quarto incontro con Modi da quando è entrato in carica nel 2021. Il cancelliere tedesco dovrebbe cercare il sostegno dell’India per la dura posizione assunta da Europa e Stati Uniti nei confronti della Russia sulla guerra in Ucraina. Si prevede che Scholz faccia inoltre pressione per progressi verso accordi di libero scambio e protezione degli investimenti India-Ue.

