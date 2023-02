A Bangalore si discute di debito: sul tavolo anche l'Ucraina

A Bangalore, in India è iniziato il G20 delle Finanze, con i Ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali del G20 riuniti per discutere i problemi di debito delle economie in difficoltà. Sul tavolo anche l’Ucraina. Per l’Italia c’è il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti. Sull’efficacia delle sanzioni contro la Russia, Giorgetti, dopo aver confermato il pieno appoggio dell’Italia alle misure, ha sottolineato che “se i tanti sforzi finora compiuti in questa direzione non hanno portato i risultati che ci si aspettava, questo è accaduto perché esse devono essere applicate non solo dai Paesi del G7 ma anche da quelli del G20. Diversamente la Russia aggira il sistema sanzionatorio e gli effetti rischiano di non essere all’altezza delle nostre aspettative”.

