Il presidente russo ha affermato che i membri dell'Alleanza stanno cercando la "sconfitta strategica" del Paese

“Non possiamo non tenere conto non solo delle capacità nucleari degli Stati Uniti ma anche di quelle di altri paesi della Nato“. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un’intervista a ‘Russia 1’. Putin ha affermato che la Russia deve affrontare una minaccia esistenziale perché, a suo avviso, i membri della Nato stanno cercando la “sconfitta strategica” del Paese.

