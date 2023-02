Si cerca il successore di Buhari, al voto anche per il Parlamento

Aperte le urne per le elezioni in Nigeria, la nazione più popolosa dell’Africa: nigeriani in coda sia per le elezioni parlamentari che per quelle presidenziali. Diciotto candidati si contendono la possibilità di sostituire il capo di Stato in carica Muhammadu Buhari, che si dimettera dopo il suo secondo e ultimo mandato. Tra i favoriti Bola Tinubu, esponente del partito al governo e Atiku Abubakar, membro del principale partito di opposizione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata