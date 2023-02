Il ministero della Difesa invita i cittadini alla calma e aggiunge che sta lavorando per "evitare ogni tentativo di destabilizzazione"

Non ci sono “minacce dirette” alla sicurezza della Moldavia. Lo afferma il ministero della Difesa moldavo, invitando i cittadini alla calma e aggiungendo che sta lavorando per “evitare ogni tentativo di destabilizzazione“. L’agenzia di stampa moldava Moldpress riporta che “nel contesto delle informazioni che circolano online riguardanti le possibili sfide dell’Ucraina alla sinistra del Dniester, il ministero della Difesa ha annunciato che sta monitorando tutti gli eventi, le azioni e i cambiamenti che avvengono nella regione e sul territorio” della Transnistria e aggiunge appunto che al momento non ci sono minacce alla sicurezza dello Stato. “Il ministero collabora con tutte le altre autorità di sicurezza dello Stato per prevenire insieme qualsiasi tentativo di destabilizzazione, per mantenere la pace e la stabilità nel Paese, in modo che i nostri cittadini siano al sicuro”, aggiunge il ministero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata