Maltempo nel Nordovest: scuole chiuse, molti automobilisti bloccati sulle strade

Una violenta tempesta invernale ha colpito diversi Stati nordoccidentali americani, causando blackout in migliaia di abitazioni. Molti automobilisti sono rimasti bloccati sulle strade ghiacciate. Oltre 1800 voli sono stati cancellati – e quasi 6000 sono stati ridardati in tutto il Paese – mentre le scuole sono rimaste chiuse. A Portland, nell’Oregon, un’abbondante nevicata proprio durante l’ora di punta ha bloccato il traffico per ore, creando ingorghi sulle strade. Il servizio di autobus regionale ha offerto corse gratuite verso i rifugi riscaldati per i senzatetto. Le forti nevicate nello Stato di Washington hanno impedito alle squadre di ricerca di raggiungere i corpi di tre alpinisti rimasti uccisi in una valanga sul Colchuck Peak durante il fine settimana.

