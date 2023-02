Voli cancellati all'aeroporto di Phoenix e migliaia di case senza elettricità

Una tempesta invernale ha portato neve in Arizona, negli Stati Uniti. L’insolito fenomeno meteo per quelle aree ha coinvolto anche il New Mexico. Chiuse oltre 200 miglia della freeway che collega i due stati mentre oltre 60 voli sono stati cancellati all’aeroporto di Phoenix. Migliaia di case sono rimaste senza elettricità.

