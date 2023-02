I servizi sanitari sono messi a disposizione dall'Alliance for Public Health

Nell’Ucraina orientale un’unità medica mobile offre assistenza sanitaria di base ai residenti di Kupiansk, città prima occupata dai russi, non lontano da Kharkiv. I servizi sono messi a disposizione dai volontari dell’Alliance for Public Health. La situazione in molte città e villaggi è tragica. Molte persone, infatti, non hanno accesso a farmacie e cure. Dall’inizio della guerra sono oltre 700 gli attacchi di Mosca che hanno colpito strutture sanitarie ucraine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata