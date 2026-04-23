Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 23 aprile 2026

Ultima ora

Nucleare, Landini: "Forse tra 20 anni sarà pulito, per ora priorità rinnovabili"

LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

“Non ho aperto al nucleare, ho ribadito che per quel che ci riguarda siamo convinti che non è quella la scelta e ho tentato di dire che per quel che conosciamo oggi il nucleare pulito non c’è ancora”. Così il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a margine del confronto a Roma con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. “Ho detto che se è vero, come dicono quelli che stanno studiando, che si può arrivare a un nucleare pulito che addirittura ricicli le scorie, io non ho la competenza scientifica per dire che non è vero”, specifica il sindacalista, che pure chiarisce che “ascoltando quelli che ci stanno lavorando ci dicono che se questa cosa funziona forse ci vorranno 15-20 anni perché diventi operativa”. “Se aspettiamo quello e non facciamo niente di diverso per essere autonomi può darsi che l’Italia ci arrivi già morta”, ha spiegato Landini.