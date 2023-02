Incidente sfiorato per il presidente americano alla partenza da Varsavia

Incidente sfiorato per il presidente americano Joe Biden che ha rischiato di cadere dalla scaletta del suo Air Force One in partenza da Varsavia e diretto a Washington. Nelle immagini si vede il capo della Casa Bianca perdere l’equilibrio per un’istante per poi recuperarlo prontamente e proseguire la salita fino all’ingresso dell’aereo. Il video, inevitabilmente, è diventato virale tra ironie social e battute sulla stabilità del presidente americano già protagonista, suo malgrado, di una rocambolesca caduta lo scorso anno proprio dalle scale dell’aereo presidenziale.

