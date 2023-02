Nuovi test di Pyongyang verso il mar Orientale. Forte condanna da parte dell'Onu

La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico non specificato verso il mar Orientale. Lo afferma l’esercito di Seoul, come riporta l’agenzia Yonhap. Il Joint Chiefs of Staff (JCS) ha annunciato il lancio ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Il lancio arriva dopo che Corea del Sud e Stati Uniti hanno organizzato esercitazioni aeree congiunte, in risposta al lancio di ieri da parte di Pyongyang di un missile balistico intercontinentale Hwasong-15 nelle acque del mar Orientale.

