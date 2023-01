Lo ha detto Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un

Con la decisione di inviare carri armati all’Ucraina gli Stati Uniti “valicano la linea rossa” ed espongono “l’intero continente europeo al grave pericolo della guerra”. Lo ha detto Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, in una dichiarazione all’agenzia di stampa nazionale di Pyongyang, Kcna. Lo riporta Yonhap. “Dietro questo c’è la sinistra intenzione degli Stati Uniti di realizzare il proprio obiettivo egemonico espandendo ulteriormente la guerra per procura per distruggere la Russia”, ha aggiunto.

La Corea del Nord “sarà sempre al fianco della Russia del suo esercito e del suo popolo”. “Non ho dubbi che qualsiasi equipaggiamento militare di cui si vantano gli Stati Uniti e l’Occidente verrà raso dalla potenza dell’eroico esercito e popolo russo”, ha aggiunto.

