I funzionari del fisco hanno trovato prove che indicano che "le imposte non sono state pagate su alcune rimesse che non sono state dichiarate come reddito"

Il ministero delle Finanze indiano ha accusato venerdì la Bbc di evasione fiscale, affermando che non ha dichiarato completamente le entrate e i profitti derivanti dalle sue operazioni nel Paese. I funzionari del fisco hanno trovato prove che indicano che “le imposte non sono state pagate su alcune rimesse che non sono state dichiarate come reddito in India dalle entità straniere del gruppo”, ha detto il ministero in un comunicato. Le autorità fiscali indiane hanno concluso giovedì sera tre giorni di perquisizioni negli uffici di New Delhi e Mumbai dell’emittente britannica.

I partiti politici dell’opposizione e altre organizzazioni hanno criticato le perquisizioni come un tentativo di intimidire i media. I critici del primo ministro indiano Narendra Modi hanno messo in dubbio la tempistica delle perquisizioni, che sono avvenute nelle settimane dopo che la Bbc aveva mandato in onda nel Regno Unito un documentario critico nei confronti di Modi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata