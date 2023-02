Operazione compiuta dopo la pubblicazione da parte dell'emittente inglese di un controverso documentario sul ruolo del primo ministro indiano Narendra Modi durante le rivolte anti-musulmane del 2002

Funzionari del fisco indiano hanno condotto perquisizioni negli uffici della Bbc a New Dehli. Lo ha riferito l’agenzia Press Trust of India, citando funzionari non identificati. Le perquisizioni hanno interessato anche la redazione dell’emittente britannica a Mumbai e arrivano dopo la pubblicazione da parte della Bbc di un controverso documentario sul ruolo del primo ministro indiano Narendra Modi durante le rivolte anti-musulmane del 2002. L’India ha vietato il documentario ‘India: The Modi Question’ il mese scorso. Le autorità si sono affannate a bloccare le proiezioni e a limitarne le clip sui social media, in una mossa che i critici e gli oppositori politici hanno definito un attacco alla libertà di stampa.

La perquisizione degli uffici della Bbc a New Delhi è “anti-democratica”, “segnala la disperazione e dimostra che il governo Modi ha paura delle critiche”. Lo ha scritto in un tweet K.C. Venugopal, segretario generale del partito di opposizione del Congresso. “Condanniamo queste tattiche intimidatorie nei termini più duri”, si legge nel tweet.

The IT raid at BBC’s offices reeks of desperation and shows that the Modi government is scared of criticism.

We condemn these intimidation tactics in the harshest terms. This undemocratic and dictatorial attitude cannot go on any longer.

— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) February 14, 2023