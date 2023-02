Il segretario generale della Nato al termine del ministeriale Difesa a Bruxelles: "Kiev ha una finestra di opportunità per far pendere la bilancia"

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg apre le porte a Kiev. “Abbiamo detto e ribadito molte volte che l’Ucraina diventerà un membro dell’Alleanza. Ma l’obiettivo ora è garantire che l’Ucraina vinca la guerra, perché l’unico modo per integrarsi e per garantire che l’Ucraina possa muoversi verso una cooperazione euro-atlantica più vicina è garantire che l’Ucraina prevalga come nazione sovrana e indipendente” ha affermato in conferenza stampa al termine della ministeriale Difesa. “Quindi l’obiettivo principale e urgente per gli alleati è garantire che l’Ucraina ottenga le armi e le forniture di munizioni di cui ha bisogno per respingere gli invasori russi“, ha ribadito.

“L’Ucraina ha una finestra di opportunità per far pendere la bilancia. E il tempo è essenziale” ha sottolineato Stoltenberg da Bruxelles. “Ieri, il ministro della Difesa ucraino ha aggiornato i ministri della Nato sulla situazione dei bisogni più urgenti dell’Ucraina. Le nuove promesse di sostegno fatte dagli alleati della Nato includono armi più pesanti, addestramento militare. Questo è fondamentale”, ha precisato.

“I ministri hanno anche affrontato i modi per aumentare la capacità industriale e ricostituire le scorte di armamenti e munizioni. Gli alleati della Nato stanno fornendo un sostegno senza precedenti per aiutare l’Ucraina a respingere l’aggressione della Russia. Allo stesso tempo, questo sta consumando un’enorme quantità di munizioni alleate e sta esaurendo le nostre scorte” le parole del segretario generale della Nato. “Siamo d’accordo sulla necessità di lavorare fianco a fianco con l’industria della difesa per aumentare la nostra capacità industriale industriale”, ha aggiunto.

“Ratifica separata Svezia-Finlandia? Spetta a Turchia”

“La mia posizione è che sia la Finlandia che la Svezia sono pronte per l’adesione e che i protocolli di adesione dovrebbero essere ratificati da tutti gli alleati. Ma alla fine, è una decisione di due paesi se ratificare uno o entrambi”. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa al termine della ministeriale Difesa, rispondendo a una domanda sulla possibilità di una ratifica separata dell’adesione di Svezia e Finlandia. Ungheria e Turchia sono gli unici due paesi che ancora non hanno ratificato l’adesione.”In realtà ho spinto molto per l’adesione della Svezia e della Finlandia, e sono assolutamente fiducioso che sia la Finlandia che la Svezia diventeranno membri nello stesso momento. Ma la sequenza non è la cosa più importante, la cosa più importante è che entrambe diventeranno presto membri dell’Alleanza”, ha aggiunto. “Quindi questa idea che ci sia bisogno di una nuova decisione unanime, è sbagliata. Ci sono decisioni che sono state prese dai singoli alleati e due alleati non le hanno ancora ratificate”.

