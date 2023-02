Il Segretario generale della Nato: "Più grande crisi di sicurezza dalla Seconda Guerra Mondiale. Pronti 40mila soldati"

La Nato e i ministri della Difesa europei stanno discutendo su come affrontare il nuovo violento attacco della Russia nei confronti dell’Ucraina. “Si tratta della più grande crisi di sicurezza in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale”, ha detto il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg da Bruxelles. “Oggi approveremo la nuova guida politica per la pianificazione della difesa. Sarà un fattore chiave di cambiamento per i prossimi anni. Pronti 40mila soldati”, ha aggiunto Stoltenberg.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata