Al meeting anche il ministro ucraino Oleksii Reznikov

I ministri della Difesa della Nato si riuniscono a Bruxelles oggi e domani per confermare il sostegno all’Ucraina. Nella capitale belga c’è anche il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov oltre al segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg, che all’arrivo ha detto: “La questione degli aerei non è la questione più urgente ora. Ma è una discussione in corso”. Tra i partecipanti il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin e il titolare del dicastero francese Sebastien Lecornu.

