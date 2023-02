Il segretario della Nato, Stoltenberg: "Questione invio aerei non è urgente ora, ma stiamo discutendo"

È durata due ore l’allerta aerea scattata sull’intera Ucraina per il rischio di bombardamenti. Come riferito da tutti i principali media ucraini, un caccia MiG-31K in grado di trasportare missili è decollato dalla Bielorussia poco dopo le 8, ora italiana.

Mosca smentisce voci su golpe in Moldavia: “Accuse infondate”

Le dichiarazioni della presidente della Moldavia, Maia Sandu, secondo cui la Russia starebbe organizzando un golpe per rovesciare il governo di Chisinau, sono “accuse completamente infondate”. Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, come riporta l’agenzia Tass. Tali accuse “sono costruite nello spirito delle classiche tecniche spesso utilizzate dagli Stati Uniti, da altri Paesi occidentali e dall’Ucraina”, aggiunge Zakharova. “Prima accusare con riferimento a presunte informazioni di intelligence riservate che non possono essere verificate e poi usarle per giustificare le proprie azioni illegali”.

Cremlino: “Nato ostile alla Russia, sempre più coinvolta in conflitto”

La Nato è un’organizzazione ostile alla Russia. Ogni giorno lo conferma e indica più chiaramente il sio coinvolgimento nel conflitto in Ucraina. Lo afferma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Ria Novosti.

Stoltenberg: “Invio aerei non urgente ora ma in discussione”

“La questione degli aerei non è la questione più urgente ora. Ma è una discussione in corso. E come ho detto prima, abbiamo consultazioni in corso tra alleati sul tipo di sistemi che i nostri alleati dovrebbero consegnare all’Ucraina”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla ministeriale Difesa nel quartier generale dell’Alleanza atlantica. “Ovviamente, il tipo di supporto che forniamo all’Ucraina si è evoluto con l’evolversi della guerra – ha spiegato -. All’inizio era estremamente importante fornire armi anticarro leggere come i giavellotti, poi abbiamo visto la necessità di artiglieria e gli alleati della Nato hanno fornito sistemi sempre più avanzati. Quindi è diventato ovvio che c’era un bisogno urgente anche di sistemi di difesa aerea più avanzati che i nostri alleati della Nato stanno ora fornendo ai patrioti Samp/T e ad altri sistemi di difesa aerea avanzati”. “Il tipo di supporto che stiamo fornendo all’Ucraina è cambiato e si è evoluto nel tempo e continuerà a cambiare ed evolversi man mano che questa guerra si sviluppa”, ha ribadito.

Stoltenberg: “Putin prepara nuove offensive, fornire più armi”

“Non vediamo segni che il presidente Putin si stia preparando per la pace. Quello che vediamo è il contrario. Si sta preparando per nuove offensive e nuovi attacchi. Quindi è ancora più importante che alleati e partner della Nato forniscano maggiore sostegno all’Ucraina e ci incontreremo più tardi nel gruppo di contatto guidato dagli Stati Uniti per l’Ucraina e affronteremo le urgenti necessità di un maggiore sostegno all’Ucraina”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla ministeriale Difesa nel quartier generale dell’Alleanza atlantica. “Non da ultimo (affronteremo) la necessità di fornire più munizioni e anche come aumentare la produzione e rafforzare la nostra industria della difesa per essere in grado di fornire le munizioni necessarie all’Ucraina. Anche per ricostituire le nostre scorte”, ha aggiunto.

Austin: “Aiuteremo Kiev a resistere a offensiva di primavera”

“Questo Gruppo di contatto ha chiarito che sosterremo la lotta per la libertà dell’Ucraina a lungo termine e aiuteremo l’Ucraina a resistere in anticipo durante la controffensiva di primavera. Con unità e urgenza, forniremo nuovamente il sostegno che abbiamo promesso all’Ucraina”. Così il Segretario Usa alla Difesa, Lloyd James Austin, aprendo la riunione del Gruppo di contatto per l’Ucraina nel quartier generale della Nato.

Austin: “Kiev ha dimostrato che prevarrà”

“La Russia non ha prevalso. Kiev non è caduta e gli amici dell’Ucraina non hanno vacillato. Dall’inizio della guerra scelta da Putin, i soldati ucraini hanno vinto le battaglie di Kiev, Charkiv e Kherson. Respingono le forze russe con i sistemi donati dai paesi in questa stanza. Il mondo è stato ispirato dalla resilienza del popolo ucraino e dal coraggio delle truppe ucraine anche di fronte alle battute d’arresto, l’Ucraina ha dimostrato che prevarrà”. Così il Segretario Usa alla Difesa, Lloyd James Austin, aprendo la riunione del Gruppo di contatto per l’Ucraina nel quartier generale della Nato.

Oltre 325mila segnalazioni di case danneggiate o distrutte in guerra

Da marzo, gli ucraini hanno presentato al governo di Kiev oltre 325mila segnalazioni di residenze danneggiate o distrutte dalla guerra. Lo ha affermato Olena Shulyak, deputata e capo del Partito Servitore del popolo al potere, secondo quanto riportato da Ukrinform. I rapporti riguardano oltre 22,5 milioni di metri quadrati di abitazioni danneggiate e distrutte. Secondo Shulyak, la cifra effettiva potrebbe essere molto più alta perché non tutti gli aventi diritto hanno fornito dati sui danni o sulla distruzione. Shulyak ha anche affermato che Kiev ha già trovato 17 miliardi di grivna (circa 432 milioni di euro) per risarcire coloro le cui case sono state danneggiate o distrutte.

Reznikov annuncia licenziamento vicecapi ministero Difesa

Il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, ha sottoposto al presidente Zelensky la proposta di licenziare i suoi vice Ivan Rusnak e Oleg Gayduk e nominare al loro posto nuovi tre viceministri: Oleksandr Pavlyuk come primo viceministro, Vitaliy Deynega come deputato per lo Sviluppo digitale e Andriy Shevchenko come deputato per l’Integrazione europea. Lo ha annunciato lo stesso Reznikov in un post su Facebook, come riporta Ukrainska Pravda. Rusnak e Gayduk, assicura il ministro, “rimangono nella squadra del ministero e saranno assunti per lavorare come consiglieri”. “In realtà, questi non sono gli ultimi passi per il riavvio del ministero della Difesa. I prossimi cambiamenti per rafforzare la squadra saranno presentati tra pochi giorni”, scrive Reznikov a conclusione del suo post su Facebook.

Borrell: “Invio aerei? Vedremo, supporto a Kiev continua”

Se ci sarà l’invio di jet da combattimento per l’Ucraina? “Vedremo”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo alla ministeriale Difesa della Nato.”Ognuno presenterà le proprie proposte e sono sicuro che tutti noi continueremo a fornire un forte supporto militare all’Ucraina per fronteggiare l’aggressione – ha rimarcato il capo della diplomazia europea -. L’aggressività è brutale. Oggi continuano gli attacchi russi contro qualsiasi tipo di infrastruttura civile con molte vittime. Sfortunatamente, questo non è un segno che la Russia voglia fermare la guerra. Quindi dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina e lo faremo tutti insieme”.

