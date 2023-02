Raffiche di vento a 150 chilometri orari: cancellate decine di voli

È allerta in Nuova Zelanda per l’arrivo del Ciclone Gabrielle. Dopo le devastanti inondazioni di fine gennaio, il Paese è di nuovo flagellato dal maltempo. Nelle ultime ore forti temporali, inondazioni e onde gigantesche hanno colpito l’Isola del Nord e nei prossimi due giorni la situazione potrebbe addirittura peggiorare. Previste raffiche di vento a 150 chilometri orari e oltre 25 centimetri di pioggia. Il forte vento ha fatto cadere alberi e tagliato linee elettriche, causando numerosi blackout e lasciando migliaia di persone senza luce. Cancellati tutti i voli nazionali da e per Auckland, oltre a decine di voli internazionali.

